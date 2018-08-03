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Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün mü?

Çikolata yiyerek zayıflamak ister misiniz? Pek çok diyet listesinde çikolatayı göremezsiniz. Kalorili olması nedeniyle diyetisyenler tarafından zayıflamak isteyen insanlara yasaklanır. Ancak yapılan araştırmalar bitter çikolatanın kilo yapmak yerine kan şekerini düzenleyerek zayıflamaya yardımcı olduğu öğrenilmiştir.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:15
Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün mü?

KAHVALTI:

Bir ince dilim peynir

Bir dilim kepekli ekmek

4 adet ceviz

Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata 

30 gram bitter çikolata

ARA ÖĞÜN:

Bir bardak süt

ÖĞLE YEMEĞİ:

Bir kase erişteli çorba

Bir porsiyon haşlanmış tavuk eti

Bir ince dilim ekmek

Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata

İKİNDİ ATIŞTIRMALIĞI:

4 parça Antep fıstığı

AKŞAM YEMEĞİ:

100 gram fırından pişmiş hindi eti

ARA ÖĞÜN:

Bir adet portakal

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:15
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