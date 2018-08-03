Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün mü?

KAHVALTI:

Bir ince dilim peynir

Bir dilim kepekli ekmek

4 adet ceviz

Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata

30 gram bitter çikolata

ARA ÖĞÜN:

Bir bardak süt

ÖĞLE YEMEĞİ:

Bir kase erişteli çorba

Bir porsiyon haşlanmış tavuk eti

Bir ince dilim ekmek

Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata

İKİNDİ ATIŞTIRMALIĞI:

4 parça Antep fıstığı

AKŞAM YEMEĞİ:

100 gram fırından pişmiş hindi eti

ARA ÖĞÜN:

Bir adet portakal

Yasemin.com'dan alınmıştır.