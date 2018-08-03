Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün mü?
Çikolata yiyerek zayıflamak ister misiniz? Pek çok diyet listesinde çikolatayı göremezsiniz. Kalorili olması nedeniyle diyetisyenler tarafından zayıflamak isteyen insanlara yasaklanır. Ancak yapılan araştırmalar bitter çikolatanın kilo yapmak yerine kan şekerini düzenleyerek zayıflamaya yardımcı olduğu öğrenilmiştir.03 Ağustos 2018 Cuma 10:15
KAHVALTI:
Bir ince dilim peynir
Bir dilim kepekli ekmek
4 adet ceviz
Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata
30 gram bitter çikolata
ARA ÖĞÜN:
Bir bardak süt
ÖĞLE YEMEĞİ:
Bir kase erişteli çorba
Bir porsiyon haşlanmış tavuk eti
Bir ince dilim ekmek
Domates, nane ve zeytinyağı ile yapılan salata
İKİNDİ ATIŞTIRMALIĞI:
4 parça Antep fıstığı
AKŞAM YEMEĞİ:
100 gram fırından pişmiş hindi eti
ARA ÖĞÜN:
Bir adet portakal
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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