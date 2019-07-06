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Çikolata tadıyla damaklarda eriyen ıslak kek tarifi

Yumuşacık keki ve inanılmaz çikolata lezzetiyle mest eden ıslak kek...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:44
Çikolata tadıyla damaklarda eriyen ıslak kek tarifi

Çikolatayı neredeyse herkes seviyor. Karşı konamaz lezzeti ve verdiği mutluluk, onu yememizi sağlıyor. İşte bu kekde, bir parça çikolata ısırmışsınız gibi bir his vererek, sizi kendine hayran bırakıyor. 

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kakao 
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Üzeri için

  • Kek içerisinden bir bardak sos alın.
  • yarım çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı şeker

Çikolatalı kısım

  • çikolata sos
  • 40 - 50 gr madlen çikolata

Yumurtaları ve şekeri köpürünceye kadar çırpın.

Sütü, yağı ve kakaoyu ekledikten sonra çırpıp homojen bir kıvam elde edin. Harç içerisinden bir bardak alarak kenara ayırın.

Kalan harca unu, kabartma tozunu, cevizi ve vanilyayı ekleyerek tepsiye dökün.

180 derecelik fırında pişirin. Kek ilk sıcaklığını attıktan sonra üzerine kenarda bekletilen sos, şeker ve süt karıştırılarak dökülür.

Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu pişirilir, ocaktan alınıp ılıdıktan sonra çikolatalar sosa karıştırılır ve kekin üzerine dökülür.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:44
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