Çikolata tadında kolay ve şekersiz buz gibi içecek

İçtiğinizde serinleyeceğiniz ve çikolatasız, çikolata tadına varacağınız bu içeceği bir kere denedikten sonra, bırakamayacaksınız. Doğal ürünlerin karışımlarıyla yaz aylarına damgasını vuran yepyeni milkshake...

Malzemeler

1 adet dondurulmuş muz

1 adet avocado

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı soğuk süt

Yapılışı

Öncelikle muzları dilimleyerek işe başlamalısınız.

Bütün malzemeleri blenderdan geçirin. Buz kırıcı blendera sahipseniz, buz koyarak bu işleme devam etmeniz, daha da iyi sonuçlar verecektir.

İçerisine hindistan cevizi yağı, tarçın, ceviz ya da bal gibi ekstra ürünler de katabilirsiniz.

Dilediğiniz yoğunluğa göre avokadoları artırabilirsiniz. Doğal bir aroma ve yağa sahip olan avokado, milkshakein dokusunu da değiştirecektir.