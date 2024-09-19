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Ekonomi Çikolata sevenlere kötü haber! Yakında çikolata almak hayal olacak
Ekonomi

Çikolata sevenlere kötü haber! Yakında çikolata almak hayal olacak

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:33:00 -
Çikolata sevenlere kötü haber! Yakında çikolata almak hayal olacak

Herkesin sevdiği çikolata için zor günler yaklaşıyor. Kakao kıtlığı nedeniyle çikolatalar raflarda yüksek fiyatlar ile yer alacak. RaboResearch'ün son raporu, küresel kakao sıkıntısının sektörde 50 yılın en yüksek emtia fiyatlarına yol açtığını ve bu durumun hem çikolata üreticileri hem de tüketiciler üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya koydu.

Kakao üretimindeki benzeri görülmemiş kriz, şişmiş sürgün virüsü ve toprak bozulması gibi faktörlerden kaynaklanıyordu. Kakao üreten başlıca ülkeler bu durumdan etkilendi. Önümüzdeki aylarda ve 2025'e doğru daha yüksek çikolata​ fiyatlarının raflara çıkması bekleniyor. New York'ta işlem gören vadeli kakao kontratları güçlü bir şekilde yükselerek geçen hafta 10 bin doların üzerine çıktı.

KAKAO FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE

Ocak 2023'ten bu yana kakao vadeli işlemleri, önceki işlem aralığının sakinliğini bozarak 2024'ün ilk yarısında metrik ton başına yaklaşık 12.000 ABD dolarına ulaşmıştı.

Bu artışın başlıca nedeni, dünya kakaosunun %70'inin kaynağı olan Batı Afrika​'daki hayal kırıklığı oluşturan hasat oldu. Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO), 2023/24 sezonu için küresel kakao üretiminde %14,2'lik bir düşüş olduğunu bildirdi ve bu da yaklaşık 462.000 metrik tonluk bir açığa ve 22 yılın en düşük kakao stoklarına yol açtı.

RaboResearch tüketici gıdaları kıdemli analisti Julia Buech, çikolata üreticilerinin artan kakao maliyetleriyle mücadele ettiğini ve bunun Avrupa perakende fiyatlarına yansımaya başladığını söyledi.

ÖZELLİKLE BİTTER ÇİKOLATA SEVENLERE KÖTÜ HABER

Julia Buech, "Kakao krizinin tüm gücü henüz süpermarket raflarında hissedilmedi. Tedarik zincirindeki gecikme ve mevcut sözleşmeler nedeniyle, en büyük fiyat​ artışlarının 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Bu durum kaçınılmaz olarak tüketiciler için, özellikle kakao oranı yüksek bitter çikolatalarda fiyatların daha yüksek olmasına yol açacak.

Geçen ay New York'ta işlem gören vadeli kakao kontratları güçlü bir şekilde yükselerek geçen hafta 10 bin doların üzerine çıkarken, Londra fiyatları düşerek bu ayın başlarında 6 bin 400 doların altına indi. Son günlerdeki satışlara rağmen ABD fiyatları geçen ayın başından bu yana sadece yüzde 3 düşerken, İngiltere kontratındaki düşüş yüzde 16'yı buldu.

Batı Avrupa pazarlarında çikolata hacminde orta ila yüksek tek haneli düşüş öngörülüyor ve bu düşüş 2025 yılında daha belirgin hale gelecek. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesi, çikolata türleri ve markaları arasında geçiş yapması ve potansiyel olarak özel markalara veya alternatif lezzetlere yönelmesi kaçınılmaz gözüküyor.

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