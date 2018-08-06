Çikolata lekesi nasıl çıkar?

En başta yapılacak müdahale, çikolata nereye damlarsa ya da bulaşırsa bulaşsın sıcak su ile müdahale etmektir. Ancak lekenin yayılmaması için erimiş haldeki çikolatanın kurumasını beklemek daha uygun olacaktır.

Kurumayı hızlandırmak amacıyla buz kullanılabilir. Uygulanan sıcak su, kurumuş çikolata lekesini çözüp dağıtacaktır. Dolayısıyla halı, mobilya ve kıyafetlerde kirlenen yeri sıcak suyla temas ettirip hafifçe ovalamak lekenin kaba kısmını almaya yarayacaktır. Suyun çok sıcak olmasına gerek yoktur.

Bu noktadan sonra sıra deterjan kullanmaya gelmektedir. Deterjanda ilk kıstas, ciltle temas ettiğinde zarar vermeyecek cinste olmasına dikkat etmektir. Bilinmeyen markalarda ph değeri, deterjanın asitliğini anlamaya yardımcı olacaktır.

7 ve 7'ye yakın ya da bir diğer deyişle nötre yakın deterjanlar güvenle kullanılabilir. Daha yukarı seviyede ph sahibi bir deterjan koltuklara ve kanepelere geri dönülmez bir hasar verecektir. Aynı duruma kıyafetler ve halılar üzerinde uygulanırken de dikkat edilmelidir.

Kanepe ve koltuklarda, deterjanlı su yüzeye uygulanır ve diş fırçası ya da elbise fırçası gibi uygun araçlarla deterjanın uygulandığı yüzey fırçalanır. Fırçalandıktan sonra deterjanlı bölgenin kurutulması gerekmektedir.

Bunun için en ideal yol sıvı çekici özelliği olan elektrikli süpürgeler olsa da elektrikli süpürge olmadığı taktirde kuru bir bez ve havlu 5-6 defa bastırılıp sıkılarak da kullanılabilir.

Halıya bulaşan çikolata lekelerinde de aynı işlem uygulanabilir.

Giysilerde ise çikolata kuruduktan sonra giysiye zarar verilmeden kazınır. İstendiği taktirde giysideki lekenin aksi yönünde musluktan su akıtılıp lekenin biraz daha çıkması sağlanabilir. Daha sonra deterjan uygulanır.

10 dakika deterjanın lekeye müdahale etmesi beklenir. Daha sonra giysi soğuk suda 15 dakika bekletilerek, leke çıkana kadar belli aralıklarla leke ovularak, çikolata lekesinden kurtulunabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.