Çikolata kavanozu nasıl yapılır?
Son dönemlerde cafelerde en çok karşımıza çıkan lezzetlerden biri olan kavanozda çikolatayı sizde bu tarife bakarak evinizde yapabilirsiniz.13 Temmuz 2018 Cuma 19:52
MALZEMELER:
30 gram soyulmuş badem
30 gram soyulmuş yer fıstığı
180 gram sütlü çikolata
2 su bardağı krema
300 gram çilek
ÜZERİ İÇİN:
Krem Şanti
Çilek
YAPILIŞI:
Çiğ badem ve yer fıstıklarını soyarak tavanın içinde az bir yağ ile kavurun.
Çilekleri ortadan bölerek uzunlamasına kesin.
Kestiğiniz çilekleri kavanozun dibine dizin.
Çikolatayı benmari usulü eritin ve içlerine badem ve fıstıkları koyarak kavanozda bulunan çileklerin üzerine dökün.
Son olarak üzerine krema ve krem şantiyi ekleyin.
Afiyet olsun....
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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