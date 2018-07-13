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Çikolata kavanozu nasıl yapılır?

Son dönemlerde cafelerde en çok karşımıza çıkan lezzetlerden biri olan kavanozda çikolatayı sizde bu tarife bakarak evinizde yapabilirsiniz.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:52
Çikolata kavanozu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

30 gram soyulmuş badem

30 gram soyulmuş yer fıstığı

180 gram sütlü çikolata

2 su bardağı krema

300 gram çilek

ÜZERİ İÇİN:

Krem Şanti

Çilek

YAPILIŞI:

Çiğ badem ve yer fıstıklarını soyarak tavanın içinde az bir yağ ile kavurun.

Çilekleri ortadan bölerek uzunlamasına kesin.

Kestiğiniz çilekleri kavanozun dibine dizin.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve içlerine badem ve fıstıkları koyarak kavanozda bulunan çileklerin üzerine dökün.

Son olarak üzerine krema ve krem şantiyi ekleyin.

Afiyet olsun....

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:52
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