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Kadın - Aile Çikolata ile cilt bakımı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çikolata ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Çikolatanın içeriğindeki kakao ve kakao yağı cilt için mükemmel bir nemlendiricidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:26:00 -
Çikolata ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt bakımında uygulanan kimyasal içerikli maskeler artık tercih edilmediğinden doğal içerikli maskeler cilt bakımında inanılmaz sonuçlar yaratıyor.

Malzemeler

2 kalıp bitter çikolata
2/3 su bardağı süt
1 çay kaşığı deniz tuzu
3 yemek kaşığı kahverengi şeker

Hazırlanışı

Bitter çikolataları benmari usulü eritin. Eriyen bitterlerin üzerine diğer malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Bir süre karışımın soğumasını bekleyin. Karışım soğuduktan sonra temiz yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika boyunca maske yüzünüzde kalsın. 15 dakika sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Haftada iki kez bu işlemi uygularsanız daha iyi sonuçlar alırsınız.

 

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