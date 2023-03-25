Çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü, 9 kayıp
ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Pennsylvania eyaletindeki bir şirkete ait çikolata fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ile polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi ise fabrikanın enkazında kayboldu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.
Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. (İLKHA)
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