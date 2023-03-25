Çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü, 9 kayıp

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Pennsylvania eyaletindeki bir şirkete ait çikolata fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi ise fabrikanın enkazında kayboldu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. (İLKHA)

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