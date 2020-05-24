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Aktüel

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Ramazan Bayramı Arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişiler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tek tek yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 01:09:45 -
Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Ramazan Bayramı Arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişiler, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tek tek yakalanarak cezai işlem uygulandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nda Korona Virüs salgını (Covid-19) önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından kentin birçok noktasında uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalara takılan araç ve kişilerin dışarı çıkma nedenleri soruldu. Acil hastası bulunan ve ya kısıtlamalardan muaf olan kurum görevlilerinin kişilerin geçişlerine izin verilirken gezmek için dışarı çıkan kişilere ise verilen kararlara emre aykırı hareket etmekten 392 TL para cezası uygulandı.


Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği, vatandaşların acil durumlar dışında evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

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