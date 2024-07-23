Çıkarın bu soysuzları vatandaşlıktan! Bebek katili sloganlarıyla halay çeken PKK yandaşları paketlendi

Mersin'de bir grup PKK yandaşı, halay çekerken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar attı.

Skandal görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük tepki toplayan olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında da terör örgütü PKK lehine slogan atanlar için gereği yapıldı ve şahıslar, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya skandal görüntülerle ilgili gereğinin yapıldığını söyledi.

Açıklamasına, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti." sözleriyle başlayan Yerlikaya, devamında şu ifadelere yer verdi;

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"11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır"

Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur.

"Teröristlerin her an enselerindeyiz"

Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.