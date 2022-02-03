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Yerel Çıkardığı silahla yanlışlıkla arkadaşını vurdu!
Yerel

Çıkardığı silahla yanlışlıkla arkadaşını vurdu!

Sinop'ta bir kişi, kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 00:40:00 -
Çıkardığı silahla yanlışlıkla arkadaşını vurdu!

Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

Olay, 22:15 sıralarında Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı alev aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti.

Tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı.

Cemil R.’nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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