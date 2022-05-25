Çıkar kağıdı kalemi! Yazılı sınav var Meral Akşener

Tamer Korkmaz, "İP 'Az kaldı!' diyor ya, acaba neye az kaldı?” başlıklı yazısında Meral Akşener'e çok zor sorular yöneltti. Korkmaz, Yeni Şafak'taki köşesinde "Bin Dokuz Yüz Dokuz Meral Akşener, 2001’de 'Ülkücüydüm, demokrat oldum' diyordu. Ülkücülüğü de, milliyetçiliği de, demokratlığı da çakmadır!" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Meral Hanım’ın Partisi, yeni kampanyasını “Az kaldı” şarkısıyla duyurdu. İP’in reklam filminde Akşener “İktidara yürüyoruz. Çok az kaldı!” diye sesleniyor.

Locaefendi’sinin Meral’i, İP’in İstanbul’daki Yüz Bininci Üyeye Rozet Takma Töreni’nde ise “Türkiye’de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır!” diye acayip iddialı konuştu.

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Akşener’in ortağı “Kontrollü” Kemal Bey de Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda “Çantada Keklik” diye görüyor, ya…

“Geliyor, gelmekte olan” diyor, gülerek!

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Seçimlere bir sene kala gördükleri “Amerikan Rüyası” şu:

“Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olmuş…

Akşener de, -bir sihirli değnek dokunuşuyla parlamenter sisteme dönülmüş- Başbakanlık koltuğuna oturmuş!”

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Başbakan olmak, Meral Akşener’in içinde ukde kaldı:

“FETÖ, 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünü başarsaydı; Paralel Yurtta Sulh Cuntası, kendisini Başbakan yapacaktı!”

BİR KEZ DAHA: HERAKLİT

Artık, yazımızın başlığındaki sualin cevabına gelebiliriz.

Meral Hanım’a göre bu cevap fevkalade basit:

-On Üçüncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak. Kendisi de “pazarlıksız, hak edilmiş” Başbakan!

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Bu sütunun cevabı ise filozof Heraklit’in ünlü epigramında saklı...

Yani?

“-Beklenmeyeni bekleyin!”

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Seçim sonuçları hakkında ısrarla “çok büyük konuşan” Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun umurunda değil, işbu epigram…

Misal, Mister Kılıçdaroğlu “Felsefe Çalıştayı” bile düzenledi ama hepsi göstermelikti, bir nevi sabun köpüğüydü.

Zillet liderlerinin ayakları yerden kesilmiş, resmen uçuşa geçmişler…

Siyasette, değil bir yılın “yirmi dört saatin bile çok uzun” olduğu gerçeğini unutmuş vaziyetteler!

Bir başka söyleyişle…

-Heraklit’in çarpıcı epigramına kulak vermeye az kaldı!

İYİ (ROL YAPAN) PARTİ

Bin Dokuz Yüz Dokuz Meral Akşener, 2001’de “Ülkücüydüm, demokrat oldum” diyordu.

Ülkücülüğü de, milliyetçiliği de, demokratlığı da çakmadır!

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Başka örnekleri de var; en günceli şudur:

Partisinin Genel İdare Kurulu üyesi olan Arzu Önşen, Tele-1 ekranında “Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm” diyerek “beyin yakmıştı!”

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İstanbul’daki şu rozet takma töreninde FETÖ mağduru emekli Askeri Hâkim/Albay Ahmet Zeki Üçok da Akşener’in partisine katıldı.

O törende…

Locaefendi’sinin Akşener’i; partisinin Üçok dâhil yeni üyelerini İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte selamladı.

FETÖ’den mapusta yatan ve CIA ile bağlantılı Enver Altaylı’nın yeğenidir, Mister Kavuncu!

BAYDIN İTTİFAKI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İP’i ve HDPKK’yı ziyaret etti.

Adı “nezaket ziyareti” olsa da…

Aslında Biden İttifakı’nın fotoğrafını verdiler!

Biden mendeburu, Türkiye’deki muhalefete iktidar vadetmişti, ya…

KÜÇÜK ELÇİ “GÖREV” BAŞINDA

ABD’nin yeni Küçük Elçisi, Zillet liderlerinin “Sicil Amiri” gibi!

CHP’nin İstanbul-Maltepe’deki mitinginden önce, Türkiye’deki vatandaşlarını “tazyikli su ve göz yaşartıcı gaza karşı uyaran” ABD’nin Ankara Küçük Elçisi Mister Flake…

-Türkiye’deki yeni görevinde ilk “kışkırtıcılık” atağıyla sahne aldı!

NATO’CU O KAFA

Jeff Flake’in Akşener’i ziyaretinde İP’li Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.

İP’in Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır, kendisi…

Kısa bir süre önce, twitter’da şöyle yazdı:

“Geçen yıl İsveç’ten ülkemize 175 bin turist, Finlandiya’dan da 29 bin turist gelmiş: Sizce bu sene İsveç ve Finlandiya’dan kaç turist gelir?”

Görüyorsunuz…

İsveç ile Finlandiya’nın, PKK’lıları ve FETÖ üyelerini Türkiye’ye iade etmeyişi veyahut bu iki ülkenin teröristlere yuva oluşu; sözde “milliyetçi” İP’linin umurunda değil!

NATO’ya üye olmak isteyen İskandinav Sinek İkilisinin derdine düşmüş…

“NATO Kafa” mı; işte böyle bir şeydir!

ADRESE TESLİM

Finali, Devlet Bahçeli’nin dün MHP’nin Meclis Grubunda yaptığı konuşmadaki şu pek manidar ve “adrese teslim” cümleleriyle yapalım:

“Abdülhamid’i kimler sevmiyorsa, kuyruk acısını kimler çekiyorsa; onlara dikkat edeceğiz…

Çünkü onlar Batı’nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır!

Abdülhamid Han’ın seveni kadar sevmeyeni de vardır…

Onu Ermeni çeteciler sevmez; sömürgeciler sevmez; casuslar sevmez…

Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez…”

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Peki ya, adres:

-Meral Akşener, İP Genel Başkanı, Ankara!"