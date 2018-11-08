Çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesinde Rasim Zımba’ya ait evde saat 10.00 sırasında yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliğine ait arozözlerin müdahalesi sonucu yangın çevre evlere sirayet etmeden kontrol altına alınırken, tek katlı ev kül oldu. Ev sahibi Zımba’nın 2 gün önce meydana gelen ve bir kişinin ölümü iki kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavgadan sonra evini terk ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili tahkikat sürüyor.