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Yerel Çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-11 07:57:00 - 2024-08-11 09:22:47
Çıkan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamdibi Köyünde ekmek fırınından çıkan ve ahır ile samanlığa sıçrayan yangında 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çamdibi köyünde ekmek fırınından çıkan ve ahır ile samanlığa sıçrayan yangın Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Bu arada yangın söndürme çalışmalarına 16 kişilik Arama Kurtarma Kütahya ekibi de destek verdi. Yangıda fırın, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

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