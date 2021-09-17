Cihat Yaycı'yı 15 Temmuz açıklaması üzerinden hedef almıştı! DEVA'lı Gürcan'ın şeceresi ortaya çıktı

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Ulusal Kanal canlı yayınında konuşan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'un perde arkasını anlatarak, "darbe girişimi" için "işgal girişimi" tespitini yapmıştı. Yaycı, "15 Temmuz'da, Yunanistan Türkiye'nin batısını 'Megali İdea' çerçevesinde FETÖ'cülerle birlikte resmen işgal edecekti." demişti.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın videosunu twitter hesabından paylaşan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan ise kendisinin komutanı konumundaki Yaycı'yı hedef alarak "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!" ifadelerini kullanmıştı.

Metin Gürcan hakkında ilginç iddia!

Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı TÜRKDEGS, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi emekli Yüzbaşı Metin Gürcan'ın, Süleymaniye’de Türk karargahını basan Amerikalı askerlere çay partisi verdiğini ve bu nedenle özel kuvvetlerden uzaklaştırıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından yine Amerikalıların devreye girdiğini söyleyen TÜRKDEGS, ödül olarak Gürcan’a yüksek lisans bursu verildiğin ifade etmişti.

Şeceresi ortaya çıktı

Aydınlık gazetesi, Yaycı ile Gürcan arasında yaşanan tartışmayı yazdı. Gürcan'ın, "Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe, 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor. Yazık!." şeklindeki sözlerini değerlendiren Aydınlık, "Gürcan'ın eleştirilerine çok benzer ifadeleri, firari FETÖ'cüler Emrullah Uslu ve Halis Tunç gibi isimler de kullandı. Yorumlar arasındaki bu paralellik, akla Metin Gürcan'ın geçmişini getirdi." yorumunu yaptı.

'Amerika'da ciddi bağlantıları bulunuyor'

"İşte o tartışmayla hatırlanan Gürcan'ın dikkat çeken bağlantıları, kendi ağzından kimlik beyanı..." ifadeleri ile Gürcan'ın geçmişini gündeme getiren Aydınlık, DEVA'lı Gürcan'ın 2015 yılında TSK'dan istifa ettiğini hatırtarak, Gürcan'ı iyi tanıyan bir yakınının şunları söylediğini aktardı:

"Metin Gürcan uzun yıllar güneydoğuda ve sınır ötesinde görev yaptı. 2003 yılında Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirilmesi hadisesinin ardından, Türk karargahını basan Amerikalı askerlere 'Çay Partisi' verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Amerika ise Gürcan'a ödül olarak bir yüksek lisans programı hazırladı. Gürcan yalnızca ABD'lilerin okuyabildiği National Security Affairs'a alındı. Irak nasıl bölünür ve Kürt Devleti nasıl kurulur üzerine çalışmalar yaptırıldı. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığına dışarıdan danışmanlık yaptığı da belirtiliyor. Genç yaşına rağmen Amerika'da ciddi bağlantıları bulunuyor."

"Aslında Metin Gürcan, hakkındaki iddialardan ziyade, kendi yazdıklarıyla bir kimlik beyanında bulunuyor." diyen Aydınlık, "Gürcan'ın TSK'daki subayları ideolojik olarak tasnif etme girişimi, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın arasını açma çabası, Ak Parti’yi Vatan Partisi’ne karşı kışkırtma telaşı, HDP'ye olan hayranlığı vs. Gürcan hakkında önemli fikirler veriyor." ifadelerini kullandı.

Gürcan'ın Al Monitor’deki bir makalesini hatırlatan Aydınlık, şunları yazdı:

Metin Gürcan / Al Monitor

"Perinçek Grubu, bürokrasideki tasfiyelerde ileri giderse, bu Erdoğan’ın uzun vadede yakın çevresini ve hatta kişisel geleceğini de tehdit edebilir.” Gürcan'ın bu iddiası hemen CIA'nın İstasyon Şefi Henry Barkey tarafından “Perinçek grubu tetikçi.” ifadeleriyle destekleniyor; ardından CIA'nın psikolojik harp elemanı Michael Rubin tarafından “Perinçek darbe hazırlığında, Erdoğan’a suikast yapacak.” sözleriyle katmerleniyor.

Gürcan'ın, “TSK’nın kurumsal dönüşümü” konulu doktora tezini de gündeme getiren Aydınlık, şöyle devam etti:

"Gürcan, TSK'nın yüzde kaçı 'laik, dindar, Kemalist, kariyerist...' gibi araştırmalara girişiyor ve ordu içinde Ak Parti'yi destekleyenlerin yüzde 1 olduğu sonucuna ulaşıyor. Gürcan'ın araştırmaları öyle takdir görüyor ki; Pentagon'a bağlı RAND Corporation’ın raporunda tam 39 kez Gürcan'a atıfta bulunuluyor. 'Türkiye'nin Milliyetçi Rotası' isimli bu fitne raporunda; Gürcan'ın yanında Amberin Zaman ve Soner Çağatay’a 5 kez, Muhittin Ataman’a ve FETÖ'cü Abdullah Bozkurt’a da 2 kez atıf yapılıyor."

Gürcan'ın, TSK'daki 'kuğular' ve 'şahinler'i de rapor etme çabasında olduğunu belirten Aydınlık, "Yine Al Monitor'deki bir yazısında Gürcan, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve onun döneminde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile Necdet Özel ve ona yakın generallerin iki karşı kutup olduğunu iddia ediyor. Başbuğ ve yakın çevresine 'mutlakiyetçi şahinler' diyen Gürcan, Necdet Özel’in ekibine ise 'reform yanlısı kuğular' adını veriyor. Metin Gürcan’ın bu yazısı da, Genelkurmay’ın üçe bölündüğü şeklindeki Wikileaks belgesini hatırlatıyor. ABD'nin 2003 yılına ait bir kriptosunda Genelkurmay’ın Atlantikçiler, Milliyetçiler ve Avrasyacılar olarak üçe bölündüğü ifadeleri yer alıyordu." diye yazdı.

Metin Gürcan'ın HDP hayranlığına ve Mehmetçiği hedef almasına da değinen Aydınlık gazetesi haberi şöyle tamamladı:

HDP hayranı

"Metin Gürcan her ne kadar Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nde siyaset yapsa da, HDP hayranlığını gizlemiyor. Rudaw'a verdiği bir röportajda Gürcan, “HDP tecrübesi bana göre Türkiye Kürtleri için son 200 yılda tarihi bir fırsattır.” diyor. “İlk kez Kürt siyaseti demokratik süreçlerle yönetmek için iş başına gelmek ve siyasi gücü elde etmek istiyor ve halk ona itibar ediyor.” ifadelerini kullanan Gürcan, “Bu şansı Kürt siyasetinin iyi kullanması ve HDP tecrübesini heba etmemesi lazım.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Diğer yandan Gürcan; CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin katılımıyla Türkiye’nin dış politikasının konuşulduğu gizli bir toplantıdan da şu notu aktarıyor: “O platformda İYİ Parti’den katılan kişiyle HDP’den katılan kişinin söylem birliği, paralelliği hemen ortaya çıkıveriyor."

Mehmetçiği hedef yapmıştı

Metin Gürcan, daha 2011 yılında basına yansıyan görüntüleriyle gündem olmuştu. Şırnak Akçay’da 6. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Seslice Üs Bölgesi’nde yaşanan bir olayda Gürcan, Mehmetçikleri hedef tahtasının yanına koyarak arkasını dönüp bacaklarının arasından silahla atış yapmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, TSK’nın atış yönergelerinde böyle bir talim bulunmadığını belirterek, Yüzbaşı Metin Gürcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı."