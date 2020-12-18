Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı FETÖ’cü ve Yunan olduğu tahmin edilen hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

Yaycı’nın başkanı olduğu Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi’nin FETÖ’cülere ve Türkiye karşıtlarına karşı yürüttüğü faaliyet terör örgütünde rahatsızlık oluşturdu.

BAU DEGS, 17 Aralık’ta Firari FETÖ’cü Aykan Erdemir ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Edelman’ın ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı’na (FDD), ‘ABD’nin İlgi Alanları’ isimli skandal raporu paylaşmıştı.

Raporda, “Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddialarının pasifize edilmesi için ABD'nin Doğu Akdeniz temsilcisi ataması” ve bölgedeki varlığını artırması gerektiği savunuldu.

Raporun ardından Ege Denizi’ndeki adalara Türkçe verilen isimlerin de paylaşılması Yunanistan ve FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarını harekete geçirdi.

“Adalar Denizi Adalarının Ecdadımızca Verilen Türkçe İsimleri” başlıklı paylaşılan haritaya yorum yapan “inebahtı” isimli hesap şunları yazdı:

“Vatandaşlarınıza çok fazla yalan söylüyorsunuz Cihat Bey. Yunanistan'ı maksimalist konumlarla suçluyorsunuz ve yine de bu saçma haritaları üretiyorsunuz. Ege adaları Yunanistan’dır. Bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. Misak-ı Milli değil, Mavi Vatan değil. Bunlar, siz vatandaşların ekonomiye ve Türk devletinin devam eden izolasyonuna odaklanmamanız için uygun yalanlar. İhanetin yüzünden seni asacaklar. “

"Vatanımız için başımızı koyduk"

Tehdidi Veryansın TV’ye değerlendiren Cihat Yaycı “Biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi savunmak için başımızı koyduk. Ölümden öte köy yok, allahın verdiği can, ancak allahın takdiri ile alınır” dedi.

"Hainin rahatsız olması bizi azimlendiriyor"

Yaycı “Milli meselelerde milli bir duruş sergiliyoruz. Yaptığımız çalışmalar yurt dışında da ses getiriyor. Bu, hem FETÖ’cüleri hem de başta Yunanlılar olmak üzere Türkiye düşmanlarını çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Güya bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Biz siyasi bir çalışma yapmıyoruz. Türkiye’nin milli menfaatleri çerçevesinde akademik ve hukuki gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bunu Türk gençleriyle birlikte yapıyoruz. Bu Türkiye düşmanları son derece rahatsız ediyor. Rahatsız etmesi de doğal. Çünkü bunlar hain… Hainin rahatsız olması bizi çok daha fazla azimlendiriyor. Demek ki biz bu çalışmaları yapmaya daha kuvvetli bir şekilde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.