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Spor Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin
Spor

Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin

Yeniakit Publisher
2024-07-05 22:19:00 -
Cihat Yaycı'dan UEFA'nın kararı sonrası dikkat çeken teklif: Bozkurt sembolü ekleyin

UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği ceza sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya-Türkiye maçının ardından 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. Karar sonrası Türkiye UEFA'ya sert tepki gösterdi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Madem öyle, haç işareti yaparak maça giren oyunculara da ceza verilmelidir. İngiltere - Gürcistan maçında Gürcü tribünlerine dönerek hayalarını gösterip küfreden Jude Bellingham’e ceza vermeyen UEFA’nın ilgili kurulunun Avusturyalı Başkanı, Avusturya’ya 2 gol atan ve Türk seyircilere Türklerin sembolü Bozkurt’u temsilen yaptığı işaret nedeniyle ceza vermesi tamamen TÜRK DÜŞMANLIĞI ve IRKÇILIKTIR! Tüm bu yapılanlara karşı, TC Devlet ve TFF armasına Bozkurt sembolü eklemek gereklidir." dedi.

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