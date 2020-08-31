Cihat Yaycı’dan kritik açıklama! ‘Yunanistan’ın talepleri var’
Meis Adası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ‘Ege’de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır’ dedi.
Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan Meis Adası ile ilgili açıklama geldi.
Lozan Anlaşması'na dair detaylar paylaşan Yaycı, Yunanistan'ın Lozan'ı istismar ettiğini ifade etti.
Yaycı, Meis Adası'nın gayri askeri statüde olduğunu söyleyerek adaya asker çıkaran Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.
Yaycı, Yunanistan’ın Lozan’da 3 mil kuralını çiğnediğini söyledi.
‘Ege’de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır’ diyen Yaycı, Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devridilmemiş ada, adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularının ötesinde genişleten Yunanistan'dır. Bunların hepsi Yunanistan'ın talepleridir’ ifadelerini kullandı.