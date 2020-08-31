  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cihat Yaycı’dan kritik açıklama! ‘Yunanistan’ın talepleri var’
Gündem

Cihat Yaycı’dan kritik açıklama! ‘Yunanistan’ın talepleri var’

Meis Adası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ‘Ege’de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:45:00 -
Cihat Yaycı’dan kritik açıklama! ‘Yunanistan’ın talepleri var’

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan Meis Adası ile ilgili açıklama geldi.

Lozan Anlaşması'na dair detaylar paylaşan Yaycı, Yunanistan'ın Lozan'ı istismar ettiğini ifade etti.

Yaycı, Meis Adası'nın gayri askeri statüde olduğunu söyleyerek adaya asker çıkaran Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

Yaycı, Yunanistan’ın Lozan’da 3 mil kuralını çiğnediğini söyledi.

‘Ege’de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır’ diyen Yaycı, Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devridilmemiş ada, adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularının ötesinde genişleten Yunanistan'dır. Bunların hepsi Yunanistan'ın talepleridir’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Trabzon

Uluslararası hukukun bir esprisi yok ki
  • Yanıtla

Mehmet Soylu

Bizde havaii yi istiyoruz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?
Medya

MHP’den çok sert MasterChef tepkisi: Ne karşılığında yapıldı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasının jüri üy..
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı