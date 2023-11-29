  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de en çok iş bulunabilen şehir belli oldu! Bu 4 ilde ise iş bulmaksa çok zor

Her şeyiniz gidebilir! Milyonlarca kişinin hesabı silinecek!

Pazara gittiler 45 dakikada tüm servetleri yok oldu!

Haluk Özdil'den dehşete düşüren çıkış: İsrail, Kudüs'ten sonra Türkiye'nin o ilini istiyor! Orası onlar için Kudüs kadar önemli

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı

Davutoğlu'nun savunduğu baroya bakın bir de 2 nolu baroya bakın

Bu şartları sağlamanız gerekiyor...İşsizlik maaşına böyle başvurabilirsiniz

İstanbul'u kuvvetli sağanak ve fırtına vurdu! Valilik açıkladı Can kaybı var!

Yunanistan'ı çıldırtan gelişme: Türkiye Milli Muharip Uçak için o ülkeyle gizlice anlaştı

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon müjdesi!
Gündem Cihat Yaycı'dan 'Büyük İsrail' için şok eden uyarı: Türkiye'yi işaret etti, negatif şeyler söyledi! 3 kat artış
Gündem

Cihat Yaycı'dan 'Büyük İsrail' için şok eden uyarı: Türkiye'yi işaret etti, negatif şeyler söyledi! 3 kat artış

Yeniakit Publisher
2023-11-29 18:30:00 - 2023-11-29 18:35:48
Cihat Yaycı'dan 'Büyük İsrail' için şok eden uyarı: Türkiye'yi işaret etti, negatif şeyler söyledi! 3 kat artış

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, bölgedeki işgalci İsrail tehlikesine dikkat çekerek yeni uyarısını yaptı. Cihat Yaycı "doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. 1983'te 3.6 milyon olan İsrail nüfusu şu anda 10 milyon. Neredeyse 3 kata yakın artmış." dedi.

Günlerdir Gazze'yi bombalayarak binlerce insanı katleden İsrail'in nüfusuyla ilgili bir analiz yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Türkiye için olası tehlikeye dikkat çekti. İsrail'in göç politikasını inceleyen Yaycı bir noktaya dikkat çekti.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Libya gibi Filistin’le de 'deniz yetki alanı anlaşması' imzalanması gerektiğini ifade ettikten sonra dikkat çeken ifadeler peş peşe geldi.

İSRAİL'İN NÜFUSU 3 KATA YAKIN ARTTI

Dünyada İsrail'den fazla göç alan bir ülke olmadığını söyleyen Yaycı, İsrail'in sadece Yahudileri kabul eden bir ülke olduğunu belirtti. İsrail yönetiminin tüm Yahudileri İsrail'de toplama planı olduğunu ifade eden Yaycı "doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. 1983'te 3.6 milyon olan İsrail nüfusu şu anda 10 milyon. Neredeyse 3 kata yakın artmış." dedi.

Türkiye'nin nüfusunun ise o tarihten bugüne kadar 1 kata bile yakın artmadığının altını çizen Yaycı "48 milyondan şu anda 80 milyon civarındayız. Aradaki farkı görebiliyor musunuz?" dedi.

İsrail'in yüz ölçümünün 22 bin 145 kilometrekare olduğunu söyleyen Yaycı, bu toprağın büyük bir bölümünün ise çölden oluştuğuna dikkat çekerek İsrail'de kilometrekare başına 5000 kişi düştüğünü, bu oranın Türkiye'de ise 110 kişi olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE

Bu durumda büyük bir tehlike oluştuğunu belirten Yaycı, "Şimdi bu devlet, bu yapıdaki bu anlayıştaki bir bütün nüfusu buraya getirmek isteyen dünyada en genişlemeci devlet olan bu devletin mevcut topraklarıyla gelen nüfusu barındırabileceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

habe7'nin aktardığı haberde: İsrail'in büyüme işgal etme planı olduğunu söyleyen Yaycı, Türkiye için büyük tehlikenin İsrail olduğunu belirterek "Tehlike büyük İsrail'dedir bunu görmek lazım. Bu bir kıvılcımdır ve Türkiye'nin 22 ili de bunun içerisindedir." şeklinde konuştu.

Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!
Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!

Kadın - Aile

Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu
Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu

Kadın - Aile

Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Yapay zekaya göre patlıcan pehlisi, Tokat'ın en güzel 5 yemeğinden biri! Diğerleri bakın ne
Yapay zekaya göre patlıcan pehlisi, Tokat'ın en güzel 5 yemeğinden biri! Diğerleri bakın ne

Kadın - Aile

Yapay zekaya göre patlıcan pehlisi, Tokat'ın en güzel 5 yemeğinden biri! Diğerleri bakın ne

Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak
Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak

Kadın - Aile

Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...
Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...

Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...

Finlandiya ilan etti! Şok karar: Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı! Böyle sözler ile paylaştı
Finlandiya ilan etti! Şok karar: Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı! Böyle sözler ile paylaştı

Dünya

Finlandiya ilan etti! Şok karar: Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı! Böyle sözler ile paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23