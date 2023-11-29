Cihat Yaycı'dan 'Büyük İsrail' için şok eden uyarı: Türkiye'yi işaret etti, negatif şeyler söyledi! 3 kat artış
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, bölgedeki işgalci İsrail tehlikesine dikkat çekerek yeni uyarısını yaptı. Cihat Yaycı "doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. 1983'te 3.6 milyon olan İsrail nüfusu şu anda 10 milyon. Neredeyse 3 kata yakın artmış." dedi.
Günlerdir Gazze'yi bombalayarak binlerce insanı katleden İsrail'in nüfusuyla ilgili bir analiz yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Türkiye için olası tehlikeye dikkat çekti. İsrail'in göç politikasını inceleyen Yaycı bir noktaya dikkat çekti.
Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Libya gibi Filistin’le de 'deniz yetki alanı anlaşması' imzalanması gerektiğini ifade ettikten sonra dikkat çeken ifadeler peş peşe geldi.
İSRAİL'İN NÜFUSU 3 KATA YAKIN ARTTI
Dünyada İsrail'den fazla göç alan bir ülke olmadığını söyleyen Yaycı, İsrail'in sadece Yahudileri kabul eden bir ülke olduğunu belirtti. İsrail yönetiminin tüm Yahudileri İsrail'de toplama planı olduğunu ifade eden Yaycı "doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. 1983'te 3.6 milyon olan İsrail nüfusu şu anda 10 milyon. Neredeyse 3 kata yakın artmış." dedi.
Türkiye'nin nüfusunun ise o tarihten bugüne kadar 1 kata bile yakın artmadığının altını çizen Yaycı "48 milyondan şu anda 80 milyon civarındayız. Aradaki farkı görebiliyor musunuz?" dedi.
İsrail'in yüz ölçümünün 22 bin 145 kilometrekare olduğunu söyleyen Yaycı, bu toprağın büyük bir bölümünün ise çölden oluştuğuna dikkat çekerek İsrail'de kilometrekare başına 5000 kişi düştüğünü, bu oranın Türkiye'de ise 110 kişi olduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE
Bu durumda büyük bir tehlike oluştuğunu belirten Yaycı, "Şimdi bu devlet, bu yapıdaki bu anlayıştaki bir bütün nüfusu buraya getirmek isteyen dünyada en genişlemeci devlet olan bu devletin mevcut topraklarıyla gelen nüfusu barındırabileceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.
habe7'nin aktardığı haberde: İsrail'in büyüme işgal etme planı olduğunu söyleyen Yaycı, Türkiye için büyük tehlikenin İsrail olduğunu belirterek "Tehlike büyük İsrail'dedir bunu görmek lazım. Bu bir kıvılcımdır ve Türkiye'nin 22 ili de bunun içerisindedir." şeklinde konuştu.
Kadın - Aile
Sıra dışı yöntem ile tavaya sığmayan pişi tarifi! Şok eden görüntü: 2 kat daha fazla kabarıyor! Yağsız pişinin 1 püf noktası var!
Kadın - Aile
Mandalina kabukları şifa deposu sakın atmayın! Duyan herkes şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu
Kadın - Aile
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler
Kadın - Aile
Yapay zekaya göre patlıcan pehlisi, Tokat'ın en güzel 5 yemeğinden biri! Diğerleri bakın ne
Kadın - Aile
Doğalgazda tasarruf nasıl sağlanır? Penceredeki bu özellik öyle ki soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemek için bekleyin, akaryakıta indirim gelebilir! Benzin ve motorin fiyatı: Ankara, İzmir...