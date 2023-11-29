Cihat Yaycı'dan 'Büyük İsrail' için şok eden uyarı: Türkiye'yi işaret etti, negatif şeyler söyledi! 3 kat artış

Günlerdir Gazze'yi bombalayarak binlerce insanı katleden İsrail'in nüfusuyla ilgili bir analiz yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Türkiye için olası tehlikeye dikkat çekti. İsrail'in göç politikasını inceleyen Yaycı bir noktaya dikkat çekti.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Libya gibi Filistin’le de 'deniz yetki alanı anlaşması' imzalanması gerektiğini ifade ettikten sonra dikkat çeken ifadeler peş peşe geldi.

İSRAİL'İN NÜFUSU 3 KATA YAKIN ARTTI

Dünyada İsrail'den fazla göç alan bir ülke olmadığını söyleyen Yaycı, İsrail'in sadece Yahudileri kabul eden bir ülke olduğunu belirtti. İsrail yönetiminin tüm Yahudileri İsrail'de toplama planı olduğunu ifade eden Yaycı "doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. 1983'te 3.6 milyon olan İsrail nüfusu şu anda 10 milyon. Neredeyse 3 kata yakın artmış." dedi.

Türkiye'nin nüfusunun ise o tarihten bugüne kadar 1 kata bile yakın artmadığının altını çizen Yaycı "48 milyondan şu anda 80 milyon civarındayız. Aradaki farkı görebiliyor musunuz?" dedi.

İsrail'in yüz ölçümünün 22 bin 145 kilometrekare olduğunu söyleyen Yaycı, bu toprağın büyük bir bölümünün ise çölden oluştuğuna dikkat çekerek İsrail'de kilometrekare başına 5000 kişi düştüğünü, bu oranın Türkiye'de ise 110 kişi olduğunu belirtti.

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TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE

Bu durumda büyük bir tehlike oluştuğunu belirten Yaycı, "Şimdi bu devlet, bu yapıdaki bu anlayıştaki bir bütün nüfusu buraya getirmek isteyen dünyada en genişlemeci devlet olan bu devletin mevcut topraklarıyla gelen nüfusu barındırabileceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

habe7'nin aktardığı haberde: İsrail'in büyüme işgal etme planı olduğunu söyleyen Yaycı, Türkiye için büyük tehlikenin İsrail olduğunu belirterek "Tehlike büyük İsrail'dedir bunu görmek lazım. Bu bir kıvılcımdır ve Türkiye'nin 22 ili de bunun içerisindedir." şeklinde konuştu.