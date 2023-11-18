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Gündem Cihat Yaycı'dan büyük devlet olma şartları! İşte Türkiye'nin yeri...
Gündem

Cihat Yaycı'dan büyük devlet olma şartları! İşte Türkiye'nin yeri...

Yeniakit Publisher
2023-11-18 07:56:00 - 2023-11-18 08:02:59

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, büyük bir devlet olma şartlarını açıkladı. Büyük bir devlet olmak için bir gerek şarta, iki de yeter şarta sahip olması lazım diyen Cihat Yaycı o şartları böyle sıraladı.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın büyük devlet olma şartları, gündem oldu.

İşte Cihat Yaycı’nın büyük devlet olma şartları; Cihat Yaycı ; Benim bir tezim var. Bir devlet eğer büyük devlet olmak istiyorsa bir gerek şarta, iki de yeter şarta sahip olması lazım.

Gerek şart devletin birlik ve bütünlüğünün sağlanmış olmasıdır.

Yeter şartlar ise;

1. Enerji sorununu halletmiş olmak

2. Nükleer teknolojiye (barışçı amaçlarla) sahip olmak Terör dediğiniz şey aslında Türkiye'nin büyük devlet olmasını istememek demektir. Yani Türkiye gerek şartı sağlamasın demektir.

Enerji sorununu çözememiş, dışa bağımlı devlet dünya devleti olamaz

Bu gerek şartı Türkiye her halükarda sağlamış vaziyettedir. Yeter şartların ilki olan enerji sorununu çözememiş, dışa bağımlı hiçbir devlet dünya devleti olamaz.
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Türkiye birinci gerek şartı sağladı, ikinci yeter şartı da sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de 2021'de enerjide dışa bağımlılık seviyesi yüzde 71 iken Enerji Bakanlığı bu bağımlılığı 10 yıl içerisinde yüzde 50'nin altına, 2053'te ise yüzde 13'e düşürmeyi planlıyor.

TPAO Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dereler bölgesinde, Kato'da petrol çıkarıyor. Petrol bölgelerinde bu tür terör faaliyetlerinin olması ne demektir? 'Yeter şart sağlanmasın veya ortadan kalksın, Türkiye enerjide dışa bağımlı olsun.' demektir."

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