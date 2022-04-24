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Gündem Cihat Yaycı Paşa’dan Ermeni yardakçılarına kapak!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa’dan Ermeni yardakçılarına kapak!

Dünyayı zıplatan Mavi Vatan doktrinini oluşturan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ermeni ve Ermeni yardakçısı Türkiye düşmanlarının Türkiye’yi zor durumda bırakmak için her 24 Nisan’da ileri sürdükleri mesnetsiz iddialarına sert bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:27:00 -
Cihat Yaycı Paşa’dan Ermeni yardakçılarına kapak!

 Yeniakit  Ankara 

Dünyayı zıplatan Mavi Vatan doktrinini oluşturan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ermeni ve Ermeni yardakçısı Türkiye düşmanlarının Türkiye’yi zor durumda bırakmak için her 24 Nisan’da ileri sürdükleri mesnetsiz iddialara ve son dönemde “Türkiye özür dilesin” çıkışlarına çok net ve sert bir cevap verdi.

Başkanı ve kurucusu olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkisini dile getiren Cihat Yaycı; “Ermeniler’den özür dileyelim ne demek! Özür, benim ceddimden dilenmeli. Dünya, Yunanlar ve Ermeniler bizden özür dilemeli. Ruslar, İngilizler ve Fransızlar; Ermeni ve Yunan çetelerine verdikleri destek nedeniyle tecavüz edilen genç kızlarımız, yürekleri deşilen bebeklerimizden özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

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