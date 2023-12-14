Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'

İsrail'in farklı ülkelerdeki Hamas yöneticilerine suikast talimatını değerlendiren Yaycı Paşa, "İsrail aslında burada verilmek istenen mesaj 'PKK/YPG' gibi terör örgütlerini kullanırız' demek istiyor." dedi.

PKK/YPG'ye ABD'nin desteğine de dikkat çeken Cihat Yaycı Paşa, "Tahminlere göre sayıları 40 bin ile 130 bin arasında olabilecek silahlı orduya dönüşmüş bir terör örgütü var. Bunlar silah kullanabilen, İHA kullanabilen, uçak indirip kaldırabilen eğitilmiş teröristler" ifadelerini kullandı.

Sözde Kürdistan haritasında Diyarbakır'ın sözde başkent olmasını da gündeme getiren Cihat Yaycı Paşa, "Bizim bu terör tehdidine karşı ortaya koyabileceğimiz en önemli bariyerlerden birisi Suriye'deki askeri varlığımız." dedi.

"Suriye'nin yaklaşık 5'te 2'si OPKK/YPG kontrolündedir" uyarısında bulunan Cihat Yaycı Paşa, "Hedef Türkiye diye ben söylemiyorum aslında. Bizim analizlerimiz bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

Cihat Yaycı Paşa sözlerini, "Suriye'deki varlığımızı oradan çektiğimiz an orayı dolduracak güç PKK/YPG'li teröristlerdir. O zaman işte sınırlarımız tehlikeli olur." diye tamamladı.

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