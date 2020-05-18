Tümamiral Cihat Yaycı'nın görevinden istifa etmesinin ardından milyonlarca kişi "Cihat Yaycı kimdir?" , "Cihat Yaycı neden istifa etti?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Cihat Yaycı neden istifa etti?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti.

Cihat Yaycı kimdir?

Cihat Yaycı 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu, 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS'de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycu, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

'Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.''

2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Cihat Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve devamında Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" ana bilim dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalında da doktorasını tamamladı.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Son olarak Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi.