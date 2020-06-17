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Cihat Yaycı ilk kez görüntü verdi! Yanındaki isim dikkat çekti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verildikten sonra görevinden istifa eden Cihat Yaycı, ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:17:00 -
Cihat Yaycı ilk kez görüntü verdi! Yanındaki isim dikkat çekti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığından Genelkurmay Başkanlığı hizmetine çekilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etmesinin ardından ilk kez görüntü verdi.

MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Savunma Sanayii ile iş birliği yapan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile birlikte fotoğraf çektiren Yaycı, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

MHP’li Enginyurt, fotoğrafı Twitter’da "Türkiye'nin şerefli komutanı Cihat YAYCI Paşamla birlikte, Cihan EKŞİOĞLU kardeşimizin misafiriyiz" notuyla paylaştı.

Yunanistan ve İtalya’nın dışişleri bakanlarının iki ülke arasında ekonomik bölge oluşturulmasının önünü açacak deniz yetki alanı sınırlarıyla ilgili bir anlaşma imzalaması konusunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cihat Yaycı, “İtalya ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmada Arnavutluk’un ve Libya’nın hakkı yeniyor. Şimdi Türkiye’nin atması gereken çok somut bir adım var. Bir an önce bu iki ülke uyandırılmalı" görüşünü dile getirmişti.

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