Cihat Yaycı bölgeye dair kritik detayı paylaştı: Soru işaretleri var

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya ve İngiltere arasında Karadeniz’de yaşanan gerginliğe ilişkin Milli Gazete'ye açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin önce kabul etmediği, daha sonra Rusya’nın yayınladığı görüntülerden anlaşıldığı üzere burnumuzun dibinde Karadeniz’de önemli bir restleşme yaşanmış. Kısa bir süre öncesine kadar Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışan Türkiye, bu yeni durumdan nasıl etkilenecek?

"Akıllarda soru işareti bırakmaktadır"

Yaşanan gerginliği analiz eden müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Esasen yapılan telsiz konuşmalarından şu anlaşılmaktadır; Ruslar, İngiliz muhribinin Rusya Federasyonu karasularını ihlal ettiği ve zararsız geçiş kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Rus sahil güvenlik gemisi tarafından İngiliz muhribi uyarılmıştır. Bununla birlikte İngiliz muhribi ise uluslararası sularda seyrettiğini ve uluslararası deniz hukuku ihlal etmediğini belirtmiştir. Ruslar ise radar ekran görüntüleri ile İngiliz muhribinin Rus karasularını ihlal ettiğini medyada iddia etmiştir. İki tarafın ısrarlı iddiaları neticesinde Rus sahil güvenlik gemisi İngiliz savaş gemisine topla ikaz atışı yapmıştır. Bunun da görüntülerini yine medyaya vermiştir ancak top atışları görüntüleri olmakla birlikte mermilerin İngiliz gemisinin neresine düştüğü belli değildir. Esasen bu durum her iki tarafın da provokasyona meyilli olduğu intibaı vermektedir. İngiliz gemisinin Rus karasularını ihlal etmese dahi bu kadar yakın geçmesi hakikaten akıllarda soru işareti doğurmaktadır. Bu durum, Rusların kararlılığını test etme amacı gütmektedir. Her iki devletin de gerginliği artırmaktan uzak durması Karadeniz’in barış ve istikrarı için çok önemlidir. Montrö Sözleşmesi açısından bakacak olursak, esasen bir savaş durumu olmadığı için ve Rusya’nın da imzacı devletlerden biri olduğu dikkate alındığında geçiş konusunda ve Karadeniz’de kalış konusunda şu anda bir aykırılık gözükmemektedir. Zira Rusya Federasyonu’nun herhangi bir Montrö’ye aykırılık deklarasyonu uluslararası kamuoyuna intikal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.

"Bize göre de Kırım, Ukrayna’ya aittir"

“Diğer yandan Rusya’nın gayrimeşru şekilde Kırım’ı ilhak etmesi neticesinde Rusya, Kırım karasularını Rusya karasuları olarak kabul etmekte ve kabul edilmesini istemektedir” diyen Yaycı, “Bununla birlikte Ukrayna haklı ve meşru olarak Kırım’ın kendisine ait olduğunu ve buraların Ukrayna karasuları olduğunu ifade etmektedir. Ki bize göre de Kırım, Ukrayna’ya aittir. Tatbikatın Ukrayna ile birlikte icra edildiği göz önüne alındığında bu tür gerginliklerin gelecekte de yaşanmasının muhtemel olduğu görülmektedir. Karadeniz’de gerginliği artırmak bölgedeki hiçbir devletin yararına olmadığı gibi Karadeniz’deki barış, güvenlik ve istikrarına büyük zarar verebilecektir. Türkiye her zaman olduğu gibi bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin bölgede barış, istikrar ve güvenliği bozmasından endişe duymakta ve bu tür davranışlardan kaçınılmasını prensip olarak yıllardır savunmaktadır” şeklinde konuştu.