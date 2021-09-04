'Cihat Tamer, Münir Özkul'un tevbesine de büyük saygısızlık yaptı!'

Cihat Tamer'in, "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı Yönetmen İsmail Yeşilbağ, "Biz sizin yaşantınıza saygı gösteriyoruz ama sizler İslam’a saygısızlık yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sadece inançlarımıza saygısızlık yapmakla da kalmıyorsunuz. Milletimizin çoğunluğunun siyasi tercihlerine de faşistçe saygısızlık yaparak ülkemizi devamlı geriyorsunuz." dedi.

'Münir Özkul'un tevbesine de saygısızlık yaptınız'

Cihat Tamer'in, "Şimdi o (Ferhan Şensoy), Münir abisi, Erol abisi, Levent.. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar." sözlerine de dikkat çeken Yeşilbağ, Tamer'in, Münir Özkul'a büyük saygısızlık yaptığını söyledi.

"Çoğunuz ahirete asla inanmadığınızı sözleriniz ve fillerinizle ortaya koyuyorsunuz ama bir cenazenin başında bile öteki dünyayı kastedip, 'Münir abisi, Erol abisi, Levent abisi, hep birlikte kafayı çekiyorlar' diyerek ölmeden çok önce tevbe edip içkiyi bırakmış olan rahmetli Münir Özkul’un kararına da büyük saygısızlık yaptınız."

İsmail Yeşilbağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Yahu ölümden sonra dirilmeye inanmadığınız halde öteki dünyada içki içilebileceğini nasıl söyleyebiliyorsunuz? Hayretler içinde sizi kınıyoruz. Bu nasıl ikilemdir?"

Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı Yönetmen İsmail Yeşilbağ