Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı

Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında twitter'dan yaptığı bir paylaşımdan dolayı soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu övme” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.