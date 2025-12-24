Cihan Şensözlü kimdir? Cihanna' lakaplı fenomen, ünlü isimlere yönelik operasyonda tutuklanmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında "Fuhşa teşvik veya aracılık" etme suçundan 21 Aralık günü tutuklanan 'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü kimdir?

Lüks yaşantısı ve yurtdışı tatilleriyle dikkat çeken Şensözlü, "Ben hiçbir zaman yurt dışına belirli bir toplulukla yani tanınmış kadın ünlülerle bir parti organizasyonu ve bir amaç için yurt dışına gitmedim. Çoğunlukla kendi yakın evli arkadaşlarımla eşleriyle beraber yurt dışı seyahatlerini ya da tek başıma gittim. Türkiye içi olduğunda daha çok davetler üzerine bu yerlere gidiyorum" dedi. Cihanna olarak bilinen Cihan Şensözlü'nün aylık gelirinin de 120 bin TL olduğunu açıkladı.

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Kamuoyunun yakından takip ettiği Cihan Şensözlü, uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yapıyor. Özellikle İstanbul’un eğlence kültürüne dair kaleme aldığı yazılarla tanınıyor. Şensözlü, sektörde "Türkiye’nin ilk parti vizörü" unvanıyla tanınıyor. Kentin gece hayatındaki trendleri belirleyen ve etkinliklerin nabzını tutan isimlerin başında gelen Şensözlü, sosyal sorumluluk projeleri ve cemiyet hayatındaki etkin rolüyle de biliniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, magazin dünyasında yankı uyandırdı. Haberin duyulmasının ardından kullanıcılar, ünlü ismin geçmişine ve kariyerine dair bilgileri araştırmaya başladı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Şensözlü’nün biyografisi ve bugüne kadar imza attığı projeler, günün en çok merak edilen konuları arasına girdi.