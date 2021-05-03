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Aktüel Cihan Saral kimdir? Cihan Saral yakalandı mı?
Aktüel

Cihan Saral kimdir? Cihan Saral yakalandı mı?

İstanbul’da Sarallar örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda kırmızı bültenle aranan Cihan Saral'ın İnterpol tarafından Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:29:00 -
Cihan Saral kimdir? Cihan Saral yakalandı mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul’da Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma amaçlı tehdit”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Mala zarar verme” ile “6136 SKM” suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Nisan günü İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı baskınlarda, şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 580 adet de mermi ele geçirildi.

Örgüt tarafından 19 Temmuz 2016’da Etiler’de Veysel Kadayıfçıoğlu ile bir kişinin öldürüldüğü saldırının faili olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral’ın da İnterpol tarafından Makedonya'da yakalanarak İstanbul’a getirldiği ve 1 Mayıs günü sevk edildiği mahekemce tutuklandığı ortaya çıktı. Yakalanan 8 şüphelinin de bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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