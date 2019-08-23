Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne’de 2018-2019 yılı kapsamında yaklaşık 43 milyon TL’lik bütçeyle 40’a yakın tarihi eseri yeniden ihya etti. Bu eserler arasında yer alan ve Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in eğitim gördüğü Saatli Medrese, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne’de 2018-2019 yılı kapsamında yaklaşık 43 milyon TL’lik bütçeyle 40’a yakın tarihi eseri yeniden eski ihtişamına kavuşturuyor. İhya edilen yapılar arasında, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü bilinen Osmanlı erken dönem mimarisi olan Saatli Medrese yer alıyor.

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in okulu yeniden ihya edildi

Osmanlı Dönemi’nin en önemli eğitim kurumları arasında gösterilen ve Cihan Padişahı İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü rivayet edilen Saatli Medrese’de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mimar Müslihittin Ağa tarafından tarihi cami Üç Şerefeli Camisi ile eş zamanlı olarak yapılan revaklı medrese, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tarihi yapının eğitim amaçlı kullanılacağı belirtildi.

5 asır önce yapıldı

Üç Şerefeli Camisi’nin ve Peykler Medresesi’nin yanında bulunan Saatli Medrese, Sultan II. Murat zamanında 1437-1447 yıllarında yapıldı. Avlulu medreseler gurubundan olan medresenin çevresinde medrese hücreleri sıralandı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in bu medresede öğrenim gördüğünü belirten kaynaklar da bulunuyor.

Bakan Ersoy’un Edirne programı belli oldu

Öte yandan 24 Ağustos Cumartesi günü şehre gelecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak saat 12.00’de medresenin açılışını gerçekleştirecek. Saat 13.00’te Selimiye Camisi’ni ziyaret edecek Bakan Ersoy, 13.30’da ise Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nı gezecek. Bakan Ersoy’un Edirne’deki programı saat 15.00’de Kapıkule ziyaretiyle sona erecek.