Cihan Karaman kimdir? Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına mı alındı? Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP Erciş ilçe Başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı. Cihan Karaman kimdir, nerelidir?

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP Erciş ilçe Başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı. Cihan Karaman kimdir, nerelidir? Cihan Karaman kimdir? 1977 yılında Hakkari’de doğdu. Belediyede 15 yıl çalıştı. DİSK Hakkari Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Lise mezunu olan Karaman evlidir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddia edilen HDP'den Hakkari Belediye Başkanı seçilmiştir.

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