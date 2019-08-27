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Çiğlili minikler drama etkinliğinde buluştu

İzmir’in Çiğli ilçesinde, çocuklara yönelik drama etkinliği birbirinden renkli anlara sahne oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 14:31
Çiğlili minikler drama etkinliğinde buluştu

İzmir’in Çiğli ilçesinde, çocuklara yönelik drama etkinliği birbirinden renkli anlara sahne oldu.


Çiğli Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini eğlenceli aktivitelerle geçirmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye, bir sanat merkeziyle iş birliği yaparak çocuklara yönelik drama etkinliği düzenledi. Düzenlenen ücretsiz drama etkinliği ile çocukların teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırılarak sosyal aktivitelere katılmaları amaçlanırken, etkinlik renkli anlara sahne oldu. Etkinliğe, çocuklar başta olmak üzere ebeveynler de yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca yapılan programda; müzikli eğlence, çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterimi ile çocukların öğrenim süreci pekişirken, çocuklar bir yandan da keyifli bir ortamda eğlenme fırsatı yakaladı. Etkinliğe katılarak çocuklarının mutluluğuna şahit olan aileleri de, Çiğli Belediyesinin özellikle kadın ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerden ötürü mutlu olduklarını ifade etti.


Sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yetişen çocukların gelecek açısından oldukça önemli olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü da, şu ifadelere yer verdi:


"Çocuklarımızın mutluluğu bizim her daim önceliğimiz olmuştur. Çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızı göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerde sıkılmamaları için farklı konseptler hazırlıyoruz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sağlamak için."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:31
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