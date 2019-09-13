Çiğli’de “Yas-ı Muharrem Aşurası”

Çiğli Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında ilçede bulunan 24 sivil toplum kuruluşuyla beraber Kasaplar Meydanı’nda “Yas-ı Muharrem Aşurası” etkinliği düzenledi.

Çiğli’de faaliyet gösteren 24 sivil toplum kuruluşunun işbirliği ve Çiğli Belediyesinin desteğiyle Çiğli Kasaplar Meydanı’nda “Yas-ı Muharrem Aşurası” etkinliği düzenlendi. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak’ın yanı sıra meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, çeşitli dernek ve vakıfların yöneticileri katıldı, hep birlikte aşura dağıtıldı. Etkinlikte, Şevde Çiçek deyişleriyle, Barış Mansuroğlu da mersiyeyle Çiğli halkına seslendi.

Başkan Gümrükçü aşure dağıttı

Sözlerine Muharrem ayında oruç tutan tüm vatandaşların oruçlarının Allah katında kabul olmasını dileyerek başlayan Başkan Gümrükçü, “Bu bin 339 yıllık bir acı, bir matem, bir yas. Tutulan oruçlar, yapılan hizmetler kabul olsun. İmam Hüseyin’in mücadelesi binlerce yıl sonra da hatırlanacak. Yapılan zulüm hatırlanacak. Zulüm yapan Yezit ve benzerleri binlerce yıl, on binlerce yıl lanetlenmeye devam edecek. Ezilenlerin mücadelesi ise namuslu insanların dimdik ayakta durmak ve insanlık değerlerine sahip çıkmak isteyenlerin mücadelesi de daha uzun yıllar sürecek. Biz bu yıl bu yası ve hatırayı sizlerle birlikte diri tutmak istedik. Çiğli’de bulunan sivil toplum örgütleri ve sayın kaymakamımızla birlikte anma ve aşure günü düzenleyelim istedik. Bundan sonra da bu birliğimiz daim olsun, devam etsin, hatırası olsun istiyoruz. Tüm emek verenlere ve hizmet edenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muharrem ayının anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından Başkan Utku Gümrükçü, dev kazanların başına geçerek vatandaşa aşure dağıttı.