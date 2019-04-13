Çiğli’de Utku Gümrükçü başkanlığında ilk meclis

Çiğli Belediyesi 2014-2019 dönemi Nisan ayı olağan ilk meclis toplantısı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında gerçekleşti.

Çiğli’de yüzde 62,08 oy oranı ile seçimlerden zaferle çıkan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün başkanlık yaptığı ilk meclis oturumuna yoğun ilgi yaşandı. Meclise Çiğli Belediyesi eski başkanları Tevfik Alyanak ve Metin Solak, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, MHP Çiğli İlçe Başkanı Barış İçen, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda Çiğlili katıldı. Çiğli Belediyesi Nisan ayı ilk meclis oturumunda, başkan vekili, katip üyeleri, encümen üyeleri ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

“Artık hizmet yarışı başlıyor”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Nisan ayı ilk meclis toplantısının açılış konuşmasında: “31 Mart 2019 tarihinde bir seçim yaşadık. Türk siyasal hayatının önemli seçimlerinden biriydi. İttifaklarla giden bir düzen var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak yarıştığımız seçim 31 Mart itibarıyla bitmiştir. Beni ve meclis üyelerimizi görevlendiren Çiğli halkına teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle parti ve seçim yarışı bitmiş ve hizmet yarışı başlamıştır. Artık o parti bu parti demeden, sağcı solcu demeden, mahalle ayrımı yapmadan, yaklaşık 200 bin nüfuslu Çiğlimize eşit hizmet götürmek ve Çiğli’yi gerçekten kuzeyin yıldızı haline getirmek gibi bir görevimiz var. Biz bu sorumluluğun farkındayız. En iyi şekilde sizlere layık olmaya çalışacağız.Bize oy veren vermeyen herkese saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

“Kimler hangi görevi aldı”

Başkan Utku Gümrükçü’nün ve Çiğli Belediye Meclis üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Meclis toplantısında yapılan gizli oylama sonucunda, Çiğli Belediyesi Meclisi birinci başkan vekilliğine Ali Rıza Koçer, ikinci başkan vekilliğine ise Aynur Çelik seçildi. Asil katip üyeliği görevine Meclis üyesi Bensu Güler ve Nimet Ergün getirildi. Çiğli Belediyesi Encümen üyeleri Mustafa Avdan, Sabahattin Uçar ve İbrahim Karabulut oldu.

Siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve grup sözcüleri de belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup başkan vekili Mustafa Avdan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup başkan vekili ise Hüsnü Boztepe oldu.

Kimler hangi komisyonlarda yer aldı?

Hukuk Komisyonu; Hüseyin Çetin, Özgür Özcan,Ali Üstün, Bensu Güler, Özgür Kaner,.

İmar Komisyonu; Barbaros Kiriş, Ali Gül, Deniz Bektaş, Erdal Mansuroğulları, Özgür Kaner

Yerel Gündem 21 Komisyonu; Özgür Özcan, Ali Üstün, Bensu Güler, Kubilay Kesgin, Mecit Bozkurt

Esnaf Komisyonu; Deniz Çıtak, İmam Kocadağ,Eylem Özdemir,Nimet Ergün, Harun Dursun

Mahalle Bölünmesi Komisyonu; Özgür Özcan, İbrahim Karabulut, Ali Rıza Koçer, Kubilay Kesgin, Şenol Malkoç.

Turizm Tanıtım Ve Kültür Komisyonu; Rifat Bıçak, Kubilay Kesgin, Aynur Çelik, Sebahattin Uçar, Hüsnü Boztepe.

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu; Aynur Çelik, Burhan Suat Çağlayan, Edibe Tokmak Yılmaz, Sebahattin Uçar, Harun Dursun.

Plan Bütçe Komisyonu; Mustafa Avdan, Hüseyin Çetin, İbrahim İncesu, Rifat Bıçak, Nedim Aslan

Çevre Komisyonu; Mustafa Avdan, Hüseyin Çetin, İbrahim İncesu, Rifat Bıçak, Mustafa Yıldız

Sağlık Komisyonu; Burhan Suat Çağlayan,İbrahim Karabulut,Aynur Çelik, Edibe Tokmak Yılmaz, Mecit Bozkurt.

Sınır Tespit Komisyonu; İmam Kocadağ, Eylem Özdemir, Deniz Çıtak,Nimet Ergün,Sezgin Özgen

Eğitim Kültür Spor Ve Yardımlaşma Komisyonu; Ali Üstün,Bensu Güler,İbrahim İncesu,Edibe Tokmak Yılmaz,Hüsnü Boztepe.

Engelliler Komisyonu; Eylem Özdemir,Nimet Ergün,İmam Kocadağ,Deniz Çıtak,Abdullah Barkın Durmuş Çelebi,

Kentsel Dönüşüm Komisyonu; Barbaros Kiriş, Ali Gül, Erdal Mansuroğulları, Deniz Bektaş, Mecit Bozkurt