0553 313 94 23

Çığırtkanlıklar işe yaramadı! 1 milyon 880 bine ulaştı

Türkiye’yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak isteyenler amacına ulaşamadı. Verilen teşvik ve desteklerin sonucunda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş yeri sayısı, 28 bin artarak 1 milyon 880 bine ulaştı.

09 Mart 2019 Cumartesi 07:00
Çığırtkanlıklar işe yaramadı! 1 milyon 880 bine ulaştı

Türkiye Ekonomik Politikaları Vakfı (TEPAV) geçtiğimiz yıl reel sektörün durumunu ve istihdamdaki değişimleri içeren araştırmasını sonuçlandırdı. Buna göre başta ABD olmak üzere Türkiye’yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak isteyenlerin amacına ulaşamadığı ortaya çıktı. Bazı kesimlerin beklediği gibi reel sektör küçülmedi, aksine artış gösterdi. İş yeri, KOBİ ve esnaf sayılarında artışlar yaşandı. Bu artışlar ise istihdama olumlu etkide bulundu. Haziran ayıyla birlikte zorlu süreç içerisine giren Türkiye ekonomisi, hükûmetin destekleriyle ayakta kaldı. Verilen teşvik ve desteklerin sonucunda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş yeri sayısı, 28 bin artarak 1 milyon 880 bine ulaştı. Sektör olarak incelendiğinde 8 bin artışla kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, iş yeri sayısını en fazla artıran sektör oldu. Bu sektörleri; perakende ticaret, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve toptan ticaret sektörleri izledi. Son bir yılda iş yeri sayısını en çok artıran il 7 bin ile İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir, Antalya, Ankara ve Kocaeli takip etti. KOBİ sayısı da böylece 1 milyon 875 bine yükseldi.

Esnaf ailesine 123 bin üye

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından sonra fırsatçıların fiyatları yükselterek piyasayı maniple etme girişimi de başarısız sonuçlandı. Hükûmetin başlattığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında fiyatlar indirilerek, piyasanın canlandırılması sağlandı. Mücadelenin olumlu sonucu ise esnaf sayılarına yansıdı. Geçtiğimiz yıl esnaf sayısı, 123 bin artarak 2 milyon 182 bine yükseldi. Esnafların en fazla tercih ettiği il ise İstanbul...

İstihdamda sağlık lider

Reel sektördeki artışlar istihdam rakamlarına da yansıdı. İŞKUR’un girişimleriyle 1 milyonun üzerinde kişi işe yerleştirilmişti. TEPAV’ın araştırmasının sonuçlarına göre sektörel bazda bakıldığında en fazla artış, 164 bin ile sağlık sektöründe oldu. Bu sektörü 70 bin ile kamu yönetimi ve savunma, 62 bin artışla da eğitim takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise, “Sıfır Atık Projesi” sayesinde yüzde 127,4 ile atık yönetimi hizmetleri oldu.

TÜRKİYE

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 07:00
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. EKONOMİ Haberleri
  7. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    1. YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
    2. Çığırtkanlıklar işe yaramadı! 1 milyon..
    3. AK Parti yakın markaja aldı! Erdoğan..
    4. 17 yaşındaki gencin sır ölümü
    5. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kalpaklı'..
    6. Ankara polisi 'Mayalılar'ın son..
    7. Büyük bir gürültüyle düştü! Yol..
    8. Trump'a bir şok daha... İstifa..
    9. Pentagon'dan skandal açıklama: Türkiye..
    10. Bakan Soylu: Kendilerine truva atları..
    11. Otelde yangın... Turistler kendilerini..
    12. Başkent’te hırsızlık çetesinin son..
    13. Bağcılar’da otelde yangın paniği
    14. Kediye çarpmamak için direksiyonu..
    15. Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen..
    16. Otomobil park halindeki kamyonete..
    17. Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti:..
    18. Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan..
    19. Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası!
    20. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan..
    21. Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan..
    22. Seçim sonucu şaşırttı! Keçi belediye..
    23. Sivasspor Malatya'yı rahat geçti!
    24. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    25. Suudilere büyük şok! Dev yatırımı..
    26. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri..
    27. MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı
    28. TBMM Başkanı Şentop’tan ’dolar’..
    29. Ankara'da provokasyon! DSP seçim..
    30. Cezayir'de Buteflika karşıtı gösteride..
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı
    Bölgede kriz çıkaracak gelişme! Rus casus yakalandı