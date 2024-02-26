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Yaşam Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yaşam

Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-02-26 21:57:00 -

Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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