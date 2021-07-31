Ciğerlerimiz yanıyor Geziciler nerede?

Oğuzhan Gültekin Ankara

Devleti suçlamaya geldi mi mangalda kül bırakmayan sözde çevrecilerin, Türkiye’nin ciğerlerinin yanmasına bu denli duyarsız kalmasına ise sosyal medya üzerinden, “Nerdesiniz Çapulcular, Hayvan Hakları diyenler, Ağaç Diyenler. Binlerce Ağaç, Binlerce canlı telef oldu. Sesiniz bir yerinize mi kaçtı şimdi ?” şeklinde tepki yağdı.

Sessiz kalan da katliama ortak

Akit’e konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, “Bu yangınları çıkaranların insanlıkla bir alakası yoktur. Bu yangınları çıkaranlara sessiz kalanların da onlardan aşağı kalır yanı yoktur. Yanan ormanlar bizim memleketimizin ciğerleridir. Biz ancak birliğimizi muhafaza ederek bu işin üstesinden gelebiliriz” dedi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Husret Dinç de, şunları söyledi: “PKK’nın amacı ormanları yakmak, mala, cana kast etmek, ülkeye zarar vermektir. Geziciler de milletin malına zarar verdiler. Şimdi ciğerlerimiz yanıyor ses soluk yok. Bu sessizlik düşmanlıktır. Milletimiz farkında. Türkiye’yi yıldıramayacaklar.”

