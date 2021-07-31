  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararı duyurdu
Ormanlarda OHAL ilân edilsin
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Fethiye'de çıkan orman yangını için seferber oldular!
Gündem Ciğerlerimiz yanıyor Geziciler nerede?
Gündem

Ciğerlerimiz yanıyor Geziciler nerede?

Gezi Parkı olaylarında 3-5 ağaç için kıyameti kopararak ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan çapulcular ile Kaz Dağlarını bahane ederek, vatandaşı sokağa çağıran sözde sanatçılar, Türkiye’nin birçok bölgesinde ‘Ateşin çocukları’ ismiyle sabotajlar yapan PKK’ya karşı suspus.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 10:08:00 -
Ciğerlerimiz yanıyor Geziciler nerede?

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Devleti suçlamaya geldi mi mangalda kül bırakmayan sözde çevrecilerin, Türkiye’nin ciğerlerinin yanmasına bu denli duyarsız kalmasına ise sosyal medya üzerinden, “Nerdesiniz Çapulcular, Hayvan Hakları diyenler, Ağaç Diyenler. Binlerce Ağaç, Binlerce canlı telef oldu. Sesiniz bir yerinize mi kaçtı şimdi ?” şeklinde tepki yağdı.

Sessiz kalan da katliama ortak

Akit’e konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, “Bu yangınları çıkaranların insanlıkla bir alakası yoktur. Bu yangınları çıkaranlara sessiz kalanların da onlardan aşağı kalır yanı yoktur. Yanan ormanlar bizim memleketimizin ciğerleridir. Biz ancak birliğimizi muhafaza ederek bu işin üstesinden gelebiliriz” dedi.  TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Husret Dinç de, şunları söyledi: “PKK’nın amacı ormanları yakmak, mala, cana kast etmek, ülkeye zarar vermektir. Geziciler de milletin malına zarar verdiler. Şimdi ciğerlerimiz yanıyor ses soluk yok. Bu sessizlik düşmanlıktır. Milletimiz farkında. Türkiye’yi yıldıramayacaklar.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

[email protected]

Bunların ancak sessiz sedasız ağaçlara gücü yeter bu ateşin çocuk ları denilenler aslında o çocukları yürekleri yetiyorsa gizlice değil açıkça ortaya çıkarlar ve günlerini görürler vallahi elimize geçse aynı yerde infaz edeceksin bunları sözde gezici sözde sanatcilardan ne medet umuyorsunuz bunların hepsi zaten bu ülkenin geleceğini sıkıntıya sokmaya hiç terettut etmeden yaparlar bunların tepkisi sadece ülkenin basarisinadir.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay