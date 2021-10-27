Ciğer Taplaması tarifi, nasıl yapılır?
Ciğer sevenlerin kesinlikle bayılacağı Ciğer Taplaması tarifi.
Ciğer sevenlerin kesinlikle bayılacağı Ciğer Taplaması tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- Yarım kg kuzu ciğeri
- 1 soğan
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı kuru reyhan
- Tuz
Üzeri için;
- 60 gr tereyağı
- Taze nane
- 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
Yapılışı
Öncelikle ciğer mutfak robotundan geçireim. Soğanı rendeleyip ciğer ile harmanlayalım. Bulguru azar azar ekleyip yoğurun ve tuz, reyhanı ilave edin. Hamurun üzeri kapalı şekilde 20 dakika dinlendirin. Sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Yassı yuvarlak şekil verip parmağınızla ortasına bastırarak çukurlaştırın ve 20 dakika dinlendirin. Köfteleri kaynayan tuzlu suya atıp pişirin. Suyunu süzerek servis tabağına alın. Tereyağını eritip pulbiber ile karıştırın ve köftelerin üzerine eşit şekilde gezdirin. İsterseniz ince kıyılmış nane serpiştirip sıcak servis yapabilirsiniz.