Kahvaltı sofralarının, hamur işlerinin olmazsa olmazıdır yumurta. Uzmanlar sağlıklı bir beden için her gün bir adet yumurta tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın faydasının çiğken daha yüksek olacağını düşünenler ise bu leziz besini pişirmeden tüketiyor. Peki, yumurtayı çiğ mi pişmiş mi tüketmeliyiz?

Çiğ yumurta içmek zararlı mı? Yumurtayı çiğ içmek daha mı iyi?

Halk arasında çiğ yumurtanın daha yararlı olduğu yönünde bir inanış var. Ancak çiğ yumurtanın yararlı olmadığını hatta pek çok hastalığa davetiye çıkardığı uzmanlarca belirtiliyor. Yumurtayı pişirerek tüketmenin en doğrusu olduğu da ifade ediliyor. Yumurtanın içerisinde bulunabilecek salmonella mikrobunun sağlığı olumsuz etkileyebileceği belirtiyor. Salmonellanın bağışıklık sistemi güçlü olanlarda ishale yol açabileceği, sürekli çiğ yumurta tüketmenin ise B7 vitaminini engellediği belirtiliyor.

Yumurtanın faydaları nelerdir?

1 adet yumurta 72 kaloridir. A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, fosfor ve folat bakımından son derece zengindir. İyi bir Omega-3 kaynağı olan yumurta aynı zamanda tok tutar. Bu nedenle yumurta diyetlerin olmazsa olmazlarındandır.

Yumurta kalp sağlığı için önemli gıdaların başında gelir.

A vitamini yönünden zengin olan yumurta göz sağlığı için son derece önemlidir.

Yıllar yılı uzmanlar yumurtanın kötü kolesterol rahatsızlığına yol açtığını vurgulardı. Ama yapılan çalışmalar bu yöndeki görüşlerin doğru olmadığını yumurtanın iyi kolesterolü yükselttiğini kanıtlamıştır.

Yumurta beyin sağlığı için önemli olan kolin maddesini içerir. Bu nedenle sağlıklı beyinler için yumurta düzenli olarak tüketilmeli.

Yumurta bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. 1 yaş üstü çocuklara ölçüyü kaçırmadan yumurta verilmeli.

Yüksek miktarda protein içeren yumurta kas ve kemik sağlığı için önemli bir besindir.

Yumurta başta meme kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucudur.