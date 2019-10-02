Çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin!

Çiğ olarak tüketilmemesi gereken besinlerin ne olduğunu biliyor musunuz? Her besin ciğ tüketildiğinde yarar sağlamaz. Özellikle diyetlerde sıklıkla kullanılan "çiğ besin"ler, bazen vücudu etkileyebiliyor. Peki ama çiğ tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Hangi besinler çiğ tüketildiğinde zarar verir? İşte detaylar...

Bazı besinleri çiğ tüketmek oldukça yararlıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler için bu söylemi duymuşsunuzdur. Fakat son zamanlarda yediklerimizin içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz ve içeriğinin değiştirilmesinden korktuğumuz için, neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda biraz çekingeniz. Toplum olarak bu sorunlarla boğuşurken, birçok kişi de yalan yanlış bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Dolayısıyla bu hususta dikkat etmek gerekir. Bazı gıdaların çiğ tüketimi, vücuda zarar verebilir ve bakteri oluşumuna sebebiyet verebilir.

Patates

Patates yeteri kadar olgunlaşmamış, fazla güneşe maruz kalmış ve üzerinde ''solanin'' üremesi oluşmuşsa zararlıdır. Bu tür patatesleri yediğinizde mide bulantısı, kusma ve bai ağrısı hissedebilirsiniz.

Aynı şekilde yeşillenmiş ve tomurcuklanmış patateslerinde çiğ tüketilmesi sağlık açısından olumsuzluklar meydana getirebilir.

Süt

Katkısız, doğal süt sağlık için en yararlısı. Katıksız, doğal sütler ineklerden, koyunlarda elde edilen sütlerden ibaret değildir. Çiğ süt veya pastörize edilmemiş süt, vücuda bakteri yayıyor. Bu da enfeksiyonlara sebep oluyor. Dolayısıyla çiğ süt yarardan çok zarar sağladığı için pişirilmiş olarak tüketilmeli.

Sosis - Salam

Şarküteri ürünlerinin birçoğu çiğ tüketildiğinde, vücutta bakteri üremesine sebep olur. Özellikle sosisin yarı çiğ tüketilmesi ve salamın çiğ olarak yenmesi, listeria bakterisinin bağırsaklara girmesine ve üremesine sebep olur.

Dolayısıyla bu besinleri küçük parçalar halinde çok kızartarak tüketmek gerekir.

Acı bademler

Kabuklu olarak alıp tüketilen bademlerde, hidrojen siyanür ve hidrociyanik asit bulunur. Kavrularak ve içerisindeki ıslaklığı kaybettirilerek tüketilen bademler sorun teşkil etmemektedir. 100 adet çiğ badem, bir kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.

Ravent yağrağı

Ravent yaprağı çiğ haldeyken oksalik asit içerdiği için tüketilmemelidir. Pişirilerek tüketilmesi daha uygundur. Aksi halde zehirlenmelere sebebiyet verebilir.