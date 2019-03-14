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Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak- Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek

14 Mart 2019 Perşembe 11:28
Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

ANKARA (AA) - Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyenlerin, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın bakanlıkça aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

Çiğ süt desteklemesi, sütünü işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren, yetiştirici-üretici örgütüne üye yetiştiricilere ödenecek.

Ödeme inek, manda, koyun ve keçi sütüyle soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden yapılacak. Başvurusunu ve evraklarını döneminde tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmayacak.

Çiğ sütünü, üretici örgütleri aracılığıyla süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de destek kapsamında olacak. Desteklemede Bakanlıkça belirlenen 1 kilogram süt tozu eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üye oldukları yetiştirici-üretici örgütüne ya da il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Yılbaşından geçerli olmak üzere satılan süte ilişkin fatura ve makbuzlar, ilgili üretici örgütüne teslim edilecek.

- İşletmesi ve hayvanlar TÜRKVET'e kayıtlı olacak

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekecek.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu da kontrol edilecek.

Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödemeyle ilgili çalışma takvimi Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

İl veya ilçe müdürlükleriyle yetkilendirilmiş üretici-yetiştirici örgütleri, gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumlu olacak.

Merkez birliğini kurmuş, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak.

Destekleme ödemelerinin kamu kaynağı olması nedeniyle hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz veya icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle geri alınacak. Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:28
  1. çiğ süt
  2. Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği
  3. destek
  4. Resmi Gazete
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı

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