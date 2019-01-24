Tarım Bakanlığının çiftçiye desteği sürüyor. İlk altı ay içinde çiftçiye toplam 463 milyon liralık çiğ süt desteği verilmesi bekleniyor. Çiğ süt destek ödemelerine ilişkin bilgileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. Peki çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman 2019? Çiğ süt destekleme parası nereden ve nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın (25 Ocak Cuma) başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." dedi. Bakan Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi