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Ekonomi Çiğ süt destek ödemesi başladı
Ekonomi

Çiğ süt destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait çiğ süt destek ödemesinin yapılmaya başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:03:00 -
Çiğ süt destek ödemesi başladı

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticinin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesi yapılacağını belirtti. Pakdemirli, “Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup, işlemlerin tamamlanmasının ardından o aya ait desteği de ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışına başlayacağını da belirterek, şunları kaydetti:

“TMO vadeli arpa satışı yapacak”

“Geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yapıldığını açıklamıştım. TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO, yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyor. Kasım ayında 100 bin ton arpa, tonu 1425 liradan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilogram, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilogram hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak.”

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