Çiğ pancar salatası tarifi, nasıl yapılır?

Kırmızı pancar, önemli besin maddeleri içeren kök sebzedir. Turşu olarak tüketilen pancarın salatasını bu tarifle deneyin. Çok seveceksiniz

Çiğ pancar salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet orta boy pancar

1 adet grany smith elma ( yeşil sert elma )

1 kase mısır

Yarım demet dereotu

1 kase ceviz

Nar ekşisi ve zeytinyağı

Yapılışı

Pancarın ve elmanın kabuğunu soyup rendeliyoruz. Dereotunu kıyıp diğer malzemeler ile karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre ki 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı saf nar ekşisi ve 1 çay kaşığı tuz tam kıvamında oluyor. Sos malzemelerini karıştırıp salatanın üzerine gezdiriyoruz. Afiyet oslun.

Kırmızı pancarın faydaları

Stres ve depresyona iyi gelir.

Kandaki şeker seviyesini düzenler.

Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklığı korur ve güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Karaciğerin işlevselliğine katkıda bulunur.

Kırmızı pancar diyette yenir mi?

Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için faydalıdır. Ayrıca pancardaki lif, iştahı azaltarak ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını arttırmaya yardımcı olabilir. Böylece toplam kalori alımını azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

1 tane kırmızı pancar kaç kalori?

Besin Değerleri



1 adet kırmızı pancar 35 (kcal) kalori değerine sahiptir. 1 adet kırmızı pancarda 6.42 gram karbonhidrat değeri bulunur. 1 adet kırmızı pancarın içeriğinde 0.98 gram protein bulunur. 1 adet kırmızı pancarda 0.42 yağ bulunur.