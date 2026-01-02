Çığ felaketinde kurtarma çalışmalarına ara verildi
Artvin’de çığ altında kalan 3 çobandan sonuncusunu arama ve kurtarma çalışmalarının 3. gününde herhangi bir ize rastlanmazken yoğun tipi ve gece koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde Çarşamba günü sabah saatlerinde 3 çoban, meydana gelen çığın altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün akşam saatlerinde ulaşılırken, çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedeni ise dün bulunmuştu. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü gününde de olumsuz hava şartlarına ve gece koşulları nedeniyle bir kez daha ara verildi. Çalışmaların yarın sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağını öğrenildi.