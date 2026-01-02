  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

‘Derdi sistem değil makam’ Oktay Saral’dan Fırıldak İmamoğlu’na sert tepki!

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Eminönü'nde bir anda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?
Gündem Çığ felaketinde kurtarma çalışmalarına ara verildi
Gündem

Çığ felaketinde kurtarma çalışmalarına ara verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çığ felaketinde kurtarma çalışmalarına ara verildi

Artvin’de çığ altında kalan 3 çobandan sonuncusunu arama ve kurtarma çalışmalarının 3. gününde herhangi bir ize rastlanmazken yoğun tipi ve gece koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde Çarşamba günü sabah saatlerinde 3 çoban, meydana gelen çığın altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün akşam saatlerinde ulaşılırken, çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedeni ise dün bulunmuştu. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü gününde de olumsuz hava şartlarına ve gece koşulları nedeniyle bir kez daha ara verildi. Çalışmaların yarın sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağını öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23