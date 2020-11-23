Çiğ börek tarifi- Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek yapılışı, malzemeleri

Çıtır çıtır tadıyla sizin de vazgeçilmezlerinizin arasına girecek olan çiğ börek tarifinin püf noktalarını bilmek çok önemlidir. Bu püf noktalarla en orijinal çiğ böreği yapabilirsiniz. İşte nefis kıymalı çıtır çiğ börek tarifi...

Çiğ börek nasıl yapılır?

Malzemeleri

Hamuru için;

-3 bardak un

– 1 bardak su

-½ kaşık tuz

-1 kaşık sirke

Kıymalı iç harç için;

-300 gr kıyma

-1 soğan

-½ kaşık tuz

-¾ çay bardağı su

– Sıvı yağ

Çiğ börek tarifi

Öncelikle derin bir kabın içine unu koyun. Sirke ve tuzunu ekleyin. Üzerine de yavaş yavaş suyunu ekleyerek yoğurun. Hamur kıvamını alınca üzerini temiz bir bezle kapatın.

Bu esnada soğanları ince ince doğrayın. Bir kabın içinde kıyma, tuz ve soğanı alın ve karıştırın. En son suyunu ilave edin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan bir parça alın ve unladığınız tezgâhta tabak boyunda alın. İçine harcını koyun. Kapattıktan sonra kenarlarına çatalla bastırın

Derin bir tavada yağı kızdırın ve börekleri kızartın.

Afiyet olsun.

Çiğ börek püf noktaları

• Hamurun içine konan sirke az yağ çekmesini sağlamaktadır.

• İç harç sulu olmazda kıymalar küme halinde toplanır. Bu yüzden biraz sulu olmalıdır.