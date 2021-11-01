Çiğ börek nasıl yapılır? Tarifi

Tadına doyum olmayan çiğ börek nasıl yapılır? İşte en pratik ve kolay tarif.

Malzemeler

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç Harcı İçin:

150 gr kıyma

1 küçük kuru soğan

Tuz, karabiber, su, sıvı yağ

Yapılışı

Yoğurma kabına suyu ve tuzu koyun. Azar azar elenmiş un ilave ederek yumuşak olmayan biraz sert bir hamur yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini örtüp 5 dakika dinlendirirken, iç harcını hazırlayın. Bir kabın içine kıymayı, tuzu, karabiberi bir baş sarımsak büyüklüğündeki soğanınızı rendeleyip elinizle karıştırın. Biraz su ilave edip hamura kolay sürebileceğiniz kıvama getirin. Hamurunuzu 11 bezeye bölün. Bezelerin üzerini kurumaması için temiz bir bezle örtün. Bezenin bir tanesini yuvarlak şekilde açın. Yarısına ince olacak şekilde kıymalı harcı yayın. Yarım ay şeklinde kapatıp, kenarlarına elinizle bastırın. Bir bıçak veya aparat yardımıyla kenarlarından çepeçevre çok az kesin. Hazırladığınız böreği un serilmiş tezgaha veya büyük bir tepsiye yerleştirip, diğer börekleri hazırlayana kadar üzeri kurumaması için temiz bir bezle örtün. Tüm hamur ve iç harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız börekleri bol kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Bezeleri açana kadar ve hazırladığınız börekleri pişirene kadar üstünü mutlaka kurumaması için örtün.