  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çiğ börek nasıl yapılır? Tarifi
Kadın - Aile

Çiğ börek nasıl yapılır? Tarifi

Tadına doyum olmayan çiğ börek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:45:00 -
Çiğ börek nasıl yapılır? Tarifi

Tadına doyum olmayan çiğ börek nasıl yapılır? İşte en pratik ve kolay tarif.

Malzemeler

  • Hamuru İçin:
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un
  • İç Harcı İçin:
  • 150 gr kıyma
  • 1 küçük kuru soğan
  • Tuz, karabiber, su, sıvı yağ

Yapılışı

Yoğurma kabına suyu ve tuzu koyun. Azar azar elenmiş un ilave ederek yumuşak olmayan biraz sert bir hamur yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini örtüp 5 dakika dinlendirirken, iç harcını hazırlayın. Bir kabın içine kıymayı, tuzu, karabiberi bir baş sarımsak büyüklüğündeki soğanınızı rendeleyip elinizle karıştırın. Biraz su ilave edip hamura kolay sürebileceğiniz kıvama getirin. Hamurunuzu 11 bezeye bölün. Bezelerin üzerini kurumaması için temiz bir bezle örtün. Bezenin bir tanesini yuvarlak şekilde açın. Yarısına ince olacak şekilde kıymalı harcı yayın. Yarım ay şeklinde kapatıp, kenarlarına elinizle bastırın. Bir bıçak veya aparat yardımıyla kenarlarından çepeçevre çok az kesin.  Hazırladığınız böreği un serilmiş tezgaha veya büyük bir tepsiye yerleştirip, diğer börekleri hazırlayana kadar üzeri kurumaması için temiz bir bezle örtün. Tüm hamur ve iç harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız börekleri bol kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Bezeleri açana kadar ve hazırladığınız börekleri pişirene kadar üstünü mutlaka kurumaması için örtün.

 

 

 

 

Elmalı Tart nasıl yapılır?
Elmalı Tart nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Elmalı Tart nasıl yapılır?

  
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp..
Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay