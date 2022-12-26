Çığ altında kalan kayakçılar sağ olarak bulundu

Çığ, önceki gün Trittkopf dağı bölgesine düştü. Yerel makamlar, yedi helikopter, köpekler ve ordu birliklerinin katılımıyla bir arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen 10 kayakçıya ulaşılmaya çalışıldı.

Kayakçılardan bazılarının olay yerinden kendi başlarına ayrılmayı başardıkları, diğerlerinin de sağ olarak bulunduğu kaydedildi.

Kayakçılardan birinin Alman vatandaşı olduğu ve yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Aralarında Almanya, Belçika, Bosna-Hersek, Hollanda, Hırvatistan ve ABD vatandaşlarının da bulunduğu diğer kayakçılar ise hafif yaralandı.

Sosyal medyadan paylaşılan cep telefonu görüntülerinde, bir çığın kayakçıların üzerine doğru geldiği, kayakçıların, karın altında kaldığı görülüyor. (İLKHA)