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Gündem Çiftlikteki yangın tarım alanına sıçradı
Gündem

Çiftlikteki yangın tarım alanına sıçradı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 11:31:00 -
Çiftlikteki yangın tarım alanına sıçradı

Tekirdağ, Çorlu'da bir çiftlikte çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Olayda çiftlik ve 500 dekar alan küle döndü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Çiftlik alev alev yanarken İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çiftlik ve yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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