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Çiftlikte çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi’deki içinde 700 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 800 ton samanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte kontrol altına alındı.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:11
Çiftlikte çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın akşam saatlerinde Gebze Ovacık Mahallesi’ndeki içerisinde 700 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 800 ton samanın bulunduğu bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çiftlikte bulunan samanlara sıçrayınca büyüdü. Yangını gören çiftlik sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Gelen ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak yangın yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alabilmek içim hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan ekipler iş makineleri ile yanan samanları karıştırdı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmazken, çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin bulmak için inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:11
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